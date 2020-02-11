2020-02-11T13:56:26+03:00
Общество

В Прикамье прокуратура проверит информацию о нарушении прав 91-летней труженицы тыла

Женщина обратилась в суд, чтобы ей присвоили статус ветерана ВОВ
Лилия Абибулаева
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Если нарушения будут выявлены, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.Если нарушения будут выявлены, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.Фото: Василий Вахрин
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91-летняя жительница Краснокамска училась в школе, когда началась война. В годы войны она трудилась на сельскохозяйственных работах во время Великой Отечественной войны. Однако льгот как труженик тыла женщина пенсионерка

не получает. Чтобы вернуть себе статус ветерана ВОВ, она обратилась в суд.

Случаем пенсионерки заинтересовалась прокуратура. Специалисты дадут правовую оценку действиям сотрудникам Министерства социального развития Пермского края, пенсионного фонда, органам местного самоуправления Краснокамска.

Если нарушения будут выявлены, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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