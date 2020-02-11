2020-02-11T13:25:28+03:00
Общество

В Прикамье полицейский спас автомобиль от поджога

Мужчина проезжал мимо и увидел в бензобаке ветошь
Лилия Абибулаева
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Собственница автомобиля поблагодарила полицейского. Фото: ГУ МВД по Пермскому краюСобственница автомобиля поблагодарила полицейского. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В Краснокамске сотрудник полиции предотвратил возгорание автомобиля. В четверг, 6 февраля, старший сержант полиции Андрей Трапезников проезжал по улице Коммунальной в Краснокамске, когда увидел, что с правой стороны одного из припаркованных автомобилей огонь.

Полицейский подошел поближе и увидел в бензобаке автомобиля ветошь, объятую огнем. Мужчина вытянул объект из бензобака. О случившимся он сообщил в дежурную часть.

- Это смелый поступок, - сказали очевидцы происшествия. – Никто кроме него не решился подойти к транспортному средству, потому что в любой момент мог произойти взрыв. Все боялись. Молодой человек сказал, что является сотрудником полиции, и запретил нам приближаться к машине.

Собственница автомобиля поблагодарила полицейского. Сотрудники полиции устанавливают причастных к происшествию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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