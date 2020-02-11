«Услышала страшный крик». Пермячка нашла в мусорном баке убитую кошку

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:43:22+03:00

По словам женщины, ее убил один из местных жителей

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- Вечером я шла по улице Астраханской. Услышала страшный крик. Какой-то мужик чем-то постучал о помойный бак во дворе и ушел. Я подошла к баку и увидела мертвую кошку. Он ее убил! - написала жительница в социальных сетях.

В мусорном баке лежала мертвая черная кошка, совсем еще котенок, по словам пермячки. Женщина сообщила, что после это мужчина пошел в сторону домов на улице Астраханской.

Местная жительница рассказала в социальных сетях, что достала кошку из бака и похоронила.

- Может, его семья не знает, что он убил их кошку, либо это соседская. Будут искать.... Страшно подумать, что это было с подачи жены, - пишет женщина - Кошечка, милая, ты уже на радуге. А убийце твоему прилетит карма. Кошку достали и похоронили.

ИСТОЧНИК KP.RU