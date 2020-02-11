2020-02-11T12:39:36+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

В центре Перми меняют магистральный теплопровод

Энергетики «ПСК» применят технологию вывода участка тепломагистрали в ремонт в Свердловском районе
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«Пермская сетевая компания» меняет изношенный участок магистральной сети диаметром 500 мм на ул. Тихая (Свердловский район Перми). Работы планируется завершить сегодня до 20-00. На месте работают 3 ремонтно-восстановительные бригады энергокомпании и спецтехника. На период работ подача отопления и горячей воды потребителям в зоне ремонта осуществляется по временной схеме.

Трубопровод находится в труднодоступном месте – в логу с отвесной насыпью, и обеспечивает теплоснабжение 28 многоквартирных домов, детского сада № 422 и средней школы № 61.

- Учитывая сложность предстоящей замены теплопровода, было принято решение вывести изношенный участок тепломагистрали в ремонт. Для этого перед заменяемым отрезком теплосети будет врезана задвижка, а после него – установлена заглушка. Эти меры позволят проводить дальнейшую замену и монтаж новой трубы без отключения потребителей. Таким образом, дискомфорт для горожан будет значительно снижен, а надежность теплоснабжения станет еще более высокой, – отметил технический директор - главный инженер ООО «ПСК» Максим Рябенко.

Ремонтные работы проводятся в максимально сжатые сроки. Информацию, касающуюся теплоснабжения, жители могут уточнить по телефону «горячей» линии (342) 243-72-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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