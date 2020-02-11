В Перми погиб водитель автобуса, который столкнулся с грузовиком на трассе М7-"Волга"
Страшная авария произошла в Пермском крае 26 января. На трассе М7-"Волга" автобус сообщением «Пермь-Очер» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате массового ДТП пострадали 15 человек, среди которых был один ребенок.Троих доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Около 15 человек пострадали в аварии с автобусом в Пермском крае.По данным ведомства, ДТП произошло утром в воскресенье на 414-ом километре федеральной трассы М7, недалеко от города Оханск.
Водителя автобуса зажало в кабинет. Его доставали с помощью специального инструмента. Мужчину экстренно отправили в больницу.
Во вторник. 11 февраля, стало известно, что водитель скончался в больнице. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили в краевом минздраве.
Состояние остальных пострадавших уточняется.
После аварии полиция возбудила уголовное дело по факту аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU