В Перми погиб водитель автобуса, который столкнулся с грузовиком на трассе М7-"Волга"

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:06:15+03:00

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Страшная авария произошла в Пермском крае 26 января. На трассе М7-"Волга" автобус сообщением «Пермь-Очер» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате массового ДТП пострадали 15 человек, среди которых был один ребенок.Троих доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/756915" frameborder="0"></iframe> Около 15 человек пострадали в аварии с автобусом в Пермском крае.По данным ведомства, ДТП произошло утром в воскресенье на 414-ом километре федеральной трассы М7, недалеко от города Оханск.

Водителя автобуса зажало в кабинет. Его доставали с помощью специального инструмента. Мужчину экстренно отправили в больницу.

Во вторник. 11 февраля, стало известно, что водитель скончался в больнице. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили в краевом минздраве.

Состояние остальных пострадавших уточняется.

После аварии полиция возбудила уголовное дело по факту аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU