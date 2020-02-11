2020-02-11T12:06:15+03:00
Происшествия

В Перми погиб водитель автобуса, который столкнулся с грузовиком на трассе М7-"Волга"

В аварии пострадали 15 человек [видео]
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Состояние остальных пострадавших уточняетсяСостояние остальных пострадавших уточняетсяФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла в Пермском крае 26 января. На трассе М7-"Волга" автобус сообщением «Пермь-Очер» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате массового ДТП пострадали 15 человек, среди которых был один ребенок.Троих доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Около 15 человек пострадали в аварии с автобусом в Пермском крае.По данным ведомства, ДТП произошло утром в воскресенье на 414-ом километре федеральной трассы М7, недалеко от города Оханск.

Водителя автобуса зажало в кабинет. Его доставали с помощью специального инструмента. Мужчину экстренно отправили в больницу.

Во вторник. 11 февраля, стало известно, что водитель скончался в больнице. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили в краевом минздраве.

Состояние остальных пострадавших уточняется.

После аварии полиция возбудила уголовное дело по факту аварии.

Читайте также:

Пермская прокуратура нашла нарушения в работе перевозчика, автобус которого попал в ДТП В Прикамье (Подробнее)

«Водителя зажало в кабине». В массовой аварии в Прикамье пострадали 15 человек (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Услышала страшный крик». Пермячка нашла в мусорном баке убитую кошку
В центре Перми меняют магистральный теплопровод
В Перми погиб водитель автобуса, который столкнулся с грузовиком на трассе М7-"Волга"
Пермяк похищал в магазинах подгузники, а затем продавал их на рынке
В Перми из-за нарушений закрыли сауну, где отравились дети
В Пермском крае с начала года добыли 59 волков
Легендарный танк Т-34 примет участие в юбилейном параде Победы в Перми
Житель Прикамья мог лишиться поездки во Вьетнам из-за коммунального долга
Стало известно, кто займет пост советника врио губернатора Прикамья
Роспотребнадзор проводит профилактику распространения коронавируса в Перми
В Перми в закрытой машине нашли девушку с 2-летним ребенком
Дмитрий Махонин поручил проверить цены на медицинские маски
Пермячка попала в больницу с травмой головы после ДТП
Стала известна дата пермского международного марафона
«Весь день искала дорогу домой». Пермские волонтеры помогли потерявшейся старушке
«Бил тростью по голове». В Прикамье внук убил своего деда
Министр здравоохранения Пермского края рассказала о результатах проверки медбрата, хваставшегося убийством 10 ветеранов
Дмитрий Махонин завел собственный аккаунт в Инстаграме
По вине женщины-водителя в Перми пострадал 8-летний мальчик