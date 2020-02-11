Пермяк похищал в магазинах подгузники, а затем продавал их на рынке
В Перми задержали подозреваемого в грабеже. Мужчина уже ранее был судим, но снова совершил преступление.
Сотрудники полиции выяснили, что 46-летний мужчина зашел в магазин в индустриальном районе, взял две упаковки подгузников, прошел мимо кассы, не оплатив. Сотрудник магазина попытался остановить мужчину, но пермяк успел скрыться.
Пермяк похищал в магазинах подгузники, а затем продавал их на рынке.
Через некоторое время его задержали полицейские. Оказалось, что таким образом он зарабатывает деньги. Мужчина грабит магазины, а потом продает похищенное на Центральном рынке. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU