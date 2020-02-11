11 Февр. 2020 2020-02-11T11:52:04+03:00

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В Перми задержали подозреваемого в грабеже. Мужчина уже ранее был судим, но снова совершил преступление.

Сотрудники полиции выяснили, что 46-летний мужчина зашел в магазин в индустриальном районе, взял две упаковки подгузников, прошел мимо кассы, не оплатив. Сотрудник магазина попытался остановить мужчину, но пермяк успел скрыться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/760053" frameborder="0"></iframe> Пермяк похищал в магазинах подгузники, а затем продавал их на рынке.

Через некоторое время его задержали полицейские. Оказалось, что таким образом он зарабатывает деньги. Мужчина грабит магазины, а потом продает похищенное на Центральном рынке. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU