В Перми из-за нарушений закрыли сауну, где отравились дети

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:26:41+03:00

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В Перми на два месяца закрыли сауну в Индустриальном районе Перми, где парами хлора отправились семь детей.

Вечером 1 февраля компания из 12 человек - семеро детей и пятеро взрослых - собрались в сауне на Карпинского, чтобы отметить день рождения одной из девочек. Малышке исполнилось 5 лет. Пострадавших отправили в больницу.

"Дочь тошнило так, что она теряла сознание". Пятилетняя девочка в тяжелом состоянии попала в больницу после обеда в кафе 00:00 00:00

Специалисты Роспотрбенадзора выявили множественные нарушения. В заведении никто не следил за качеством воды, отсутствовало разрешение санитарной охраны на использование воды, система, обеспечивающая водообмен в ванне бассейна, не оборудована расходомерами.

Суд признал владельца сауны виновным, а само заведение постановил закрыть на 60 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU