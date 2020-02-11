В Перми из-за нарушений закрыли сауну, где отравились дети
В Перми на два месяца закрыли сауну в Индустриальном районе Перми, где парами хлора отправились семь детей.
Вечером 1 февраля компания из 12 человек - семеро детей и пятеро взрослых - собрались в сауне на Карпинского, чтобы отметить день рождения одной из девочек. Малышке исполнилось 5 лет. Пострадавших отправили в больницу.
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Специалисты Роспотрбенадзора выявили множественные нарушения. В заведении никто не следил за качеством воды, отсутствовало разрешение санитарной охраны на использование воды, система, обеспечивающая водообмен в ванне бассейна, не оборудована расходомерами.
Суд признал владельца сауны виновным, а само заведение постановил закрыть на 60 суток.
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ИСТОЧНИК KP.RU