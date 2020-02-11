В Пермском крае с начала года добыли 59 волков

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:45:18+03:00

В ведомстве предупреждают, что при обнаружении следов хищника необходимо незамедлительно сообщить в министерство природы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года

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В Прикамье в рамках регулирования охотничьих ресурсов добыли 59 волков. В Министерстве природных ресурсов Пермского края отметили, что это в 2,3 раза больше, чем в прошлом году. За аналогичный период 2018 года добыли 25 волков.

В Ильинском районе добыто 10 волков, в Юрлинском - 7, Добрянском и Кунгурском районах - 6 особей. По 3 волка добыто в Гайнском, Горнозаводском, Кудымкарском и Сивинском районах. В Березниках, Березовском, Кишертском, Куединском, Октябрьском, Ординском, Осинском, Соликамском, Уинском, Чердынском, Чернушинском и Юсьвинском районах количество добытый особей не превышает 2.

Дмитрий Килейко, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья сообщил, что таких результатов удалось достичь благодаря денежному поощрению охотников.

В ведомстве предупреждают, что при обнаружении следов хищника необходимо незамедлительно сообщить в министерство природы.

ИСТОЧНИК KP.RU