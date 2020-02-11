2020-02-11T09:55:55+03:00
Общество

Легендарный танк Т-34 примет участие в юбилейном параде Победы в Перми

Сейчас он проходит подготовку к параду
Лилия Абибулаева
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Чтобы его восстановить, пришлось вручную применять технологии, которые применялись 70 лет назад. Фото: администрация ПермиЧтобы его восстановить, пришлось вручную применять технологии, которые применялись 70 лет назад. Фото: администрация Перми
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В параде Победы в этом году примет участие легендарный танк Т-34-85, который напоминает о героической 16 Гвардейской танковой дивизии, которая в послевоенные годы находилась в городе Нойштрелиц. В 1993 году ее перенсли в Чайковский.

Власти Перми уже давно планировали запустить танк. Это хотели сделать к 70 годовщине, но задумка не удалась. Однако в этом году танк примет участие в параде. Чтобы его восстановить, пришлось вручную применять технологии, которые применялись 70 лет назад.

В сентябре прошлого года рабочим удалось запустить двигатель, но у специалистов еще много работы. Необходимо восстановить приборы и электропроводку.

Власти города планируют, что 9 мая в торжественном параде примут участие 25 парадных расчетов, 30 единиц техники, а легендарный танк встанет во главе колонны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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