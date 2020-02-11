2020-02-11T09:39:11+03:00
Общество

Житель Прикамья мог лишиться поездки во Вьетнам из-за коммунального долга

Мужчина накопил более 100 тысяч рублей долга
Лилия Абибулаева
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Общая сумма коммунальных долгов жителей Пермского края за прошлый год составила около 4 миллиардов 300 миллионов рублей.Общая сумма коммунальных долгов жителей Пермского края за прошлый год составила около 4 миллиардов 300 миллионов рублей.Фото: Василий Вахрин
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В Прикамье возбудили исполнительное производство в отношении жителя Чернушинского района. Мужчина длительное время пользовался коммунальными услугами бесплатно. Когда сумма долг превысила 100 тысяч рублей, управляющая компания обратилась к приставам.

Сотрудники ФССП по Пермскому краю уведомили мужчину, что если в ближайшее время он не вернет долг, то выехать за границу не сможет. Должник испугался. Под угрозой была его поездка во Вьетнам.

Мужчина в кратчайшие сроки заплатил долг и продолжил собирать чемоданы.

Общая сумма коммунальных долгов жителей Пермского края за прошлый год составила около 4 миллиардов 300 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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