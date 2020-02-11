Житель Прикамья мог лишиться поездки во Вьетнам из-за коммунального долга
В Прикамье возбудили исполнительное производство в отношении жителя Чернушинского района. Мужчина длительное время пользовался коммунальными услугами бесплатно. Когда сумма долг превысила 100 тысяч рублей, управляющая компания обратилась к приставам.
Сотрудники ФССП по Пермскому краю уведомили мужчину, что если в ближайшее время он не вернет долг, то выехать за границу не сможет. Должник испугался. Под угрозой была его поездка во Вьетнам.
Мужчина в кратчайшие сроки заплатил долг и продолжил собирать чемоданы.
Общая сумма коммунальных долгов жителей Пермского края за прошлый год составила около 4 миллиардов 300 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU