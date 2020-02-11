Стало известно, кто займет пост советника врио губернатора Прикамья

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:23:29+03:00

Дата вступления в новую должность пока не объявлена

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Новым советником Дмитрия Махонина станет руководитель управления общественных отношений аппарата Пермской городской думы, известный журналист Станислав Шубин. Издание «Business Class» сообщает о том, что новый советник будет ответственен за информационное обеспечение деятельности врио губернатора.

Станислав Шубин с июня 2018 года занимал пост руководителя пресс-службы и советника председателя городской думы. В 2019 году он возглавил управление общественных отношений.

Напомним, ранее мы писали о том, что Дмитрий Махонин завел собственный аккаунт в Инстаграме. В нем он пообещал ответить на вопросы, заданные Максиму Решетникову

ИСТОЧНИК KP.RU