Роспотребнадзор проводит профилактику распространения коронавируса в Перми

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:00:37+03:00

На данный момент несколько человек вернулись из Китая Фото: Василий Вахрин

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Специалисты Роспотребнадзора продолжают следить за ситуацией с коронавирусом и проводят профилактические мероприятия, чтобы предотвратить завоз и распространение вируса в Перми.

Так, пассажиров пермского аэропорта продолжают осматривать специальным тепловизионным оборудованием. В Управлении советуют всем жителям региона с острыми симптомами гриппа и ОРВИ, недавно вернувшимся из Китая, срочно обратиться за помощью.

На данный момент несколько человек вернулись из Китая. Сейчас все находятся под наблюдением врачей. Наблюдение длится в течение 14 дней - инкубационный период. Специалисты предупреждают, что если по возвращению из Китая вы заметили симптомы ОРВИ, не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье создадут штаб по предупреждению распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU