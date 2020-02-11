Роспотребнадзор проводит профилактику распространения коронавируса в Перми
Специалисты Роспотребнадзора продолжают следить за ситуацией с коронавирусом и проводят профилактические мероприятия, чтобы предотвратить завоз и распространение вируса в Перми.
Так, пассажиров пермского аэропорта продолжают осматривать специальным тепловизионным оборудованием. В Управлении советуют всем жителям региона с острыми симптомами гриппа и ОРВИ, недавно вернувшимся из Китая, срочно обратиться за помощью.
На данный момент несколько человек вернулись из Китая. Сейчас все находятся под наблюдением врачей. Наблюдение длится в течение 14 дней - инкубационный период. Специалисты предупреждают, что если по возвращению из Китая вы заметили симптомы ОРВИ, не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье создадут штаб по предупреждению распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU