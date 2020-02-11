В Перми в закрытой машине нашли девушку с 2-летним ребенком

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:20:16+03:00

Вскоре к дому подъехал муж девушки и забрал ее домой. Фото: Василий Вахрин

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В Дзержинском районе Перми местные жители обнаружили закрытую машину, а в ней девушку с двухлетним малышом. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что девушке стало плохо, она потеряла сознание. Очевидцы вызвали спасателей и врачей «скорой помощи».

Дверь машины отогнули, девушку достали и передали медикам. К этому моменту пермячка уже пришла в себя и отказалась от госпитализации.

Вскоре к дому подъехал муж девушки и забрал ее домой.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермячка попала в больницу с травмой головы после ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU