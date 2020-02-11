В Перми в закрытой машине нашли девушку с 2-летним ребенком
В Дзержинском районе Перми местные жители обнаружили закрытую машину, а в ней девушку с двухлетним малышом. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что девушке стало плохо, она потеряла сознание. Очевидцы вызвали спасателей и врачей «скорой помощи».
Дверь машины отогнули, девушку достали и передали медикам. К этому моменту пермячка уже пришла в себя и отказалась от госпитализации.
Вскоре к дому подъехал муж девушки и забрал ее домой.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермячка попала в больницу с травмой головы после ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU