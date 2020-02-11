2020-02-11T08:34:36+03:00
Общество

Дмитрий Махонин поручил проверить цены на медицинские маски

По его мнению, стоимость должна оставаться рыночной
Лилия Абибулаева
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Поддержку Минздраву окажет и Пермское УФАС.Поддержку Минздраву окажет и Пермское УФАС.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Прикамья поручил краевому Минздраву контролировать цены на медицинские маски. Также сотрудники министерства должны мониторить наличие масок в аптеках.

По словам Дмитрия Махонина, цена на медицинские маски должна оставаться рыночной, особенно в период ОРВИ и Гриппа.

Если пермяки обнаружат, что цены завышены, они могут обратиться в управление Росздравндзора. Ведомство обладает полномочиями для организации контрольных закупок и привлечения нарушителей к ответственности.

Поддержку Минздраву окажет и Пермское УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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