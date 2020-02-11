2020-02-11T09:10:14+03:00
Происшествия

Пермячка попала в больницу с травмой головы после ДТП

По факту ДТП проводится проверка
Лилия Абибулаева
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Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Фото: Василий Вахрин
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В Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадала местная жительница.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что авария произошла в 9:29 в понедельник, 10 февраля. По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля «Лада Ларгус», совершая разворот на улице Целинной, не предоставила преимущество автомобилю «Лада Гранта». Легковушки столкнулись.

В результате аварии пострадала 40-летняя водитель «Ларгуса». Женщина получила серьезные травмы головы и тела. Ее осмотрели врачи «скорой помощи» и отправили в больницу.

По факту аварии возбуждено дело об административном правонарушении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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