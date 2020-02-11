2020-02-11T07:05:22+03:00
Спорт

Стала известна дата пермского международного марафона

Соревнования вновь пройдут в сентябре
Лилия Абибулаева
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Всего предусмотрено 12,8 тысяч слотовВсего предусмотрено 12,8 тысяч слотовФото: Василий Вахрин
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Международный марафон пройдет в Перми уже в четвертый раз. В этом году спортсмены и любители активного образа жизни соберутся на старте 5 и 6 сентября. Даты марафона обозначил председатель оргкомитета по подготовке к проведению марафона и глава города Дмитрий Самойлов.

Зарегистрироваться можно будет уже в ближайшее время. Всего будет 12,8 тысяч слотов. В 2019 году на старт вышли уже 9,2 тысячи человек. Самому маленькому участнику – 1 год, самому опытному – 88 лет.

Каждый год вместе с жителями города и спортсменами из других городов и стран на старт выходят представители краевых и городских властей, депутаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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