«Весь день искала дорогу домой». Пермские волонтеры помогли потерявшейся старушке

11 Февр. 2020 2020-02-11T06:52:15+03:00

У женщины были проблемы со слухом и с речью

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К сожалению, люди пропадают каждый день. В понедельник, 10 февраля, волонтер поискового отряда им. Ирины Бухановой спасла от пропажи 90-летнюю старушку.

Алина помогла бабушке выйти из автобуса на «Автовокзале». Куда идти дальше женщина не знала, и девушка решила помочь.

- Я пыталась узнать у нее, как зовут и где она живет, но разборчиво она произнесла только слово "Мильчакова". Так как она была еще и глуховата, общение было очень затруднено, - сообщает девушка.

Мимо проходили сотрудники полиции, вместе с ними удалось приблизительно узнать немного о бабушке. Старушка сообщила, что ее зовут Фаина, ей 90 лет, она ветеран войны и всю жизнь проработала на заводе. Женщина рассказала, что утром поехала в поликлинику, но потерялась, и никто не мог ей помочь.

Девушка повела бабушку в сторону остановки «Мильчакова». Узнав родной район, женщина стала идти более уверенно и вскоре сама нашла дорогу домой.

Волонтеры призывают быть отзывчивее и помогать дезориентированным людям.

ИСТОЧНИК KP.RU