2020-02-11T06:52:15+03:00
Общество

«Весь день искала дорогу домой». Пермские волонтеры помогли потерявшейся старушке

У женщины были проблемы со слухом и с речью
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Волонтеры призывают быть отзывчивее и помогать дезориентированным людям.Волонтеры призывают быть отзывчивее и помогать дезориентированным людям.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

К сожалению, люди пропадают каждый день. В понедельник, 10 февраля, волонтер поискового отряда им. Ирины Бухановой спасла от пропажи 90-летнюю старушку.

Алина помогла бабушке выйти из автобуса на «Автовокзале». Куда идти дальше женщина не знала, и девушка решила помочь.

- Я пыталась узнать у нее, как зовут и где она живет, но разборчиво она произнесла только слово "Мильчакова". Так как она была еще и глуховата, общение было очень затруднено, - сообщает девушка.

Мимо проходили сотрудники полиции, вместе с ними удалось приблизительно узнать немного о бабушке. Старушка сообщила, что ее зовут Фаина, ей 90 лет, она ветеран войны и всю жизнь проработала на заводе. Женщина рассказала, что утром поехала в поликлинику, но потерялась, и никто не мог ей помочь.

Девушка повела бабушку в сторону остановки «Мильчакова». Узнав родной район, женщина стала идти более уверенно и вскоре сама нашла дорогу домой.

Волонтеры призывают быть отзывчивее и помогать дезориентированным людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна дата пермского международного марафона
«Весь день искала дорогу домой». Пермские волонтеры помогли потерявшейся старушке
«Бил тростью по голове». В Прикамье внук убил своего деда
Министр здравоохранения Пермского края рассказала о результатах проверки анестезиста, хваставшегося убийством 10 ветеранов
Дмитрий Махонин завел собственный аккаунт в Инстаграме
По вине женщины-водителя в Перми пострадал 8-летний мальчик
В Перми закрыли пожароопасный спортивный центр
В Прикамье прокуратура проверит сообщения о медбрате, который похвалился, что убил 10 ветеранов, отключая их от ИВЛ
В Перми водитель «Infiniti» сбил 2-летнюю девочку
Пермяка приговорили к штрафу за подделку документов
В Перми начали проверять работу кондукторов
Дмитрий Махонин возглавил правительство Прикамья
Пермское УФАС рассмотрит жалобу участника аукциона по капремонту улицы Крупской
«Машина превратилась в металлолом». В Перми при столкновении иномарки и трактора погибли два человека
Пермяки произвели 100 тысяч операций по транспортной карте
На пожаре в Прикамье пострадал один человек
В Прикамье судебные приставы пополнили бюджет края почти на 5 миллиардов рублей
Филиал «Азот» в 2020 году выделит на экологические проекты 206 миллионов рублей
В Перми пройдет прямая линия по работе УК и ТСЖ
В Перми закрыли опасные для жизни и здоровья хостелы
В Прикамье при столкновении пассажирского автобуса и иномарки погиб человек
В Перми продолжит работу горячая линия по приему детей в первые классы
В Перми семья с ребенком не смогла улететь в отпуск из-за ошибки в документах
Дмитрий Махонин возьмет на контроль уборку снега в Перми
В Прикамье создадут штаб по предупреждению распространения коронавируса
В Прикамье дети катались с горки рядом с железной дорогой