«Бил тростью по голове». В Прикамье внук убил своего деда

11 Февр. 2020 2020-02-11T06:24:43+03:00

В отношении него возбудили уголовное дело, которое с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Василий Вахрин

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В Чайковском перед судом предстанет местный житель. Мужчину обвиняют в убийстве своего родственника по неосторожности.

Следователи доказали, что в мае 2019 года 31-летний мужчина поссорился с 85-летним дедом. Разозлившись, внук схватил трость старика и несколько раз ударил ей по голове родственника. Мужчина потерял сознание, а через некоторое время скончался в больнице.

Внука задержали. В отношении него возбудили уголовное дело, которое с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчину осудили за пытки над пасынком.

ИСТОЧНИК KP.RU