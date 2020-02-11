«Бил тростью по голове». В Прикамье внук убил своего деда
В Чайковском перед судом предстанет местный житель. Мужчину обвиняют в убийстве своего родственника по неосторожности.
Следователи доказали, что в мае 2019 года 31-летний мужчина поссорился с 85-летним дедом. Разозлившись, внук схватил трость старика и несколько раз ударил ей по голове родственника. Мужчина потерял сознание, а через некоторое время скончался в больнице.
Внука задержали. В отношении него возбудили уголовное дело, которое с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчину осудили за пытки над пасынком.
ИСТОЧНИК KP.RU