Министр здравоохранения Пермского края рассказала о результатах проверки анестезиста, хваставшегося убийством 10 ветеранов

10 Февр. 2020 2020-02-10T21:36:25+03:00

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Уже несколько дней идет проверка сообщения одного из пользователей анонимного форума, который похвастался, что убивал ветеранов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. По его словам, он работает анестезиологом и испытывает удовольствие от смерти пациентов: «Просто отключаю от ИВЛ и наблюдаю за агонией». На его счету, якобы, уже 10 убитых ветеранов.

Вначале в этом подозревали медбрата из Кирова, но потом явилось предположение, что речь идет о сотруднике пермской городской клинической больницы им. Гринберга 26-летнем Сергее К.

Министерство здравоохранения Пермского края начало проверку этой информации.

- Сегодня стали известны результаты проверки фактов, распространяемых в сети Интернет, в отношении медицинского брата-анестезиста одной из больниц Пермского края, - сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - К счастью, информация об отключениях аппаратов ИВЛ во время его работы не подтвердилась. Независимые эксперты, специалисты Министерства здравоохранения Пермского края совместно с администрацией больницы проверили истории болезней, графики дежурств и заключения патологоанатомов по летальным исходам в отделении кардиологии за четыре года. По итогам проверки, не было обнаружено данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам. Следственным органам предоставлены все необходимые материалы.

- Предварительно установлено, что в те дни, когда данный сотрудник находился на смене, смертей в отделении не было, - сообщил "КП-Пермь" источник в правоохранительных органах. - Сейчас проводится проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU