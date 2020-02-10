Министр здравоохранения Пермского края рассказала о результатах проверки анестезиста, хваставшегося убийством 10 ветеранов
Уже несколько дней идет проверка сообщения одного из пользователей анонимного форума, который похвастался, что убивал ветеранов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. По его словам, он работает анестезиологом и испытывает удовольствие от смерти пациентов: «Просто отключаю от ИВЛ и наблюдаю за агонией». На его счету, якобы, уже 10 убитых ветеранов.
Вначале в этом подозревали медбрата из Кирова, но потом явилось предположение, что речь идет о сотруднике пермской городской клинической больницы им. Гринберга 26-летнем Сергее К.
Министерство здравоохранения Пермского края начало проверку этой информации.
- Сегодня стали известны результаты проверки фактов, распространяемых в сети Интернет, в отношении медицинского брата-анестезиста одной из больниц Пермского края, - сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - К счастью, информация об отключениях аппаратов ИВЛ во время его работы не подтвердилась. Независимые эксперты, специалисты Министерства здравоохранения Пермского края совместно с администрацией больницы проверили истории болезней, графики дежурств и заключения патологоанатомов по летальным исходам в отделении кардиологии за четыре года. По итогам проверки, не было обнаружено данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам. Следственным органам предоставлены все необходимые материалы.
- Предварительно установлено, что в те дни, когда данный сотрудник находился на смене, смертей в отделении не было, - сообщил "КП-Пермь" источник в правоохранительных органах. - Сейчас проводится проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU