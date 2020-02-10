Дмитрий Махонин завел собственный аккаунт в Инстаграме

10 Февр. 2020 2020-02-10T21:12:38+03:00

В нем он пообещал ответить на вопросы, заданные Максиму Решетникову

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Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин выложил на странице бывшего губернатора Максима Решетникова в Инстаграме видеообращение к жителям региона. В нем он предложил пермякам подписываться на его аккаунт @mahonindn.

- Продолжаем общение с главой региона в Инстаграме - в официальном аккаунте @mahonindn, - написал Дмитрий Махонин на странице @reshetnikovmg. - На все вопросы, что вы задавали здесь, - дадим ответ.

Напомним, в день официального представления нового главы региона ушедший в министры Максим Решетников провел прощальную Инстаграм-конференцию. На ней он предложил оставить его страницу в качестве официального аккаунта губернатора. Но, как видим, Дмитрий Махонин решил иначе.

На его официальный аккаунт уже подписались более 13 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU