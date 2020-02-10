Дмитрий Махонин завел собственный аккаунт в Инстаграме
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин выложил на странице бывшего губернатора Максима Решетникова в Инстаграме видеообращение к жителям региона. В нем он предложил пермякам подписываться на его аккаунт @mahonindn.
- Продолжаем общение с главой региона в Инстаграме - в официальном аккаунте @mahonindn, - написал Дмитрий Махонин на странице @reshetnikovmg. - На все вопросы, что вы задавали здесь, - дадим ответ.
Напомним, в день официального представления нового главы региона ушедший в министры Максим Решетников провел прощальную Инстаграм-конференцию. На ней он предложил оставить его страницу в качестве официального аккаунта губернатора. Но, как видим, Дмитрий Махонин решил иначе.
На его официальный аккаунт уже подписались более 13 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU