2020-02-10T21:12:38+03:00
Политика

Дмитрий Махонин завел собственный аккаунт в Инстаграме

В нем он пообещал ответить на вопросы, заданные Максиму Решетникову
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Дмитрий Махонин. Фото: permkrai.ruДмитрий Махонин. Фото: permkrai.ru
Изменить размер текста:

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин выложил на странице бывшего губернатора Максима Решетникова в Инстаграме видеообращение к жителям региона. В нем он предложил пермякам подписываться на его аккаунт @mahonindn.

- Продолжаем общение с главой региона в Инстаграме - в официальном аккаунте @mahonindn, - написал Дмитрий Махонин на странице @reshetnikovmg. - На все вопросы, что вы задавали здесь, - дадим ответ.

Напомним, в день официального представления нового главы региона ушедший в министры Максим Решетников провел прощальную Инстаграм-конференцию. На ней он предложил оставить его страницу в качестве официального аккаунта губернатора. Но, как видим, Дмитрий Махонин решил иначе.

На его официальный аккаунт уже подписались более 13 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр здравоохранения Пермского края рассказала о результатах проверки анестезиста, хваставшегося убийством 10 ветеранов
Дмитрий Махонин завел собственный аккаунт в Инстаграме
По вине женщины-водителя в Перми пострадал 8-летний мальчик
В Перми закрыли пожароопасный спортивный центр
В Прикамье прокуратура проверит сообщения о медбрате, который похвалился, что убил 10 ветеранов, отключая их от ИВЛ
В Перми водитель «Infiniti» сбил 2-летнюю девочку
Пермяка приговорили к штрафу за подделку документов
В Перми начали проверять работу кондукторов
Дмитрий Махонин возглавил правительство Прикамья
Пермское УФАС рассмотрит жалобу участника аукциона по капремонту улицы Крупской
«Машина превратилась в металлолом». В Перми при столкновении иномарки и трактора погибли два человека
Пермяки произвели 100 тысяч операций по транспортной карте
На пожаре в Прикамье пострадал один человек
В Прикамье судебные приставы пополнили бюджет края почти на 5 миллиардов рублей
Филиал «Азот» в 2020 году выделит на экологические проекты 206 миллионов рублей
В Перми пройдет прямая линия по работе УК и ТСЖ
В Перми закрыли опасные для жизни и здоровья хостелы
В Прикамье при столкновении пассажирского автобуса и иномарки погиб человек
В Перми продолжит работу горячая линия по приему детей в первые классы
В Перми семья с ребенком не смогла улететь в отпуск из-за ошибки в документах
Дмитрий Махонин возьмет на контроль уборку снега в Перми
В Прикамье создадут штаб по предупреждению распространения коронавируса
В Прикамье дети катались с горки рядом с железной дорогой