2020-02-10T17:51:09+03:00
Происшествия

По вине женщины-водителя в Перми пострадал 8-летний мальчик

45-летняя автомобилистка не справилась с управлением
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: ГИБДД Перми.Фото: ГИБДД Перми.
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В субботу, 8 февраля в Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП с участием ребенка.

- В 12 часов 10 минут по автомобильной дороге "Восточный обход" двигался автомобиль «ВАЗ-219110», под управлением 45-летней женщины, которая на 18-м километре дороги не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие, - рассказали в ГИБДД Перми. - В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил 8-летний пассажир легковушки.

Ранее мы писали о том, что на улице Хабаровская в Дзержинском районе 47-летний водитель автомобиля «Инфинити» наехал на двухлетнюю девочку, которая шла вместе с матерью. Женщина с дочкой переходили проезжую часть "жилой зоны" слева направо по линии тротуара. В результате ДТП девочка получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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