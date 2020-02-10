2020-02-10T17:57:49+03:00
Происшествия

В Перми закрыли пожароопасный спортивный центр

Его работники не имели профессиональной подготовки
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Прокуратура Орджоникидзевского района, сотрудники пожарного надзора и специалисты Роспотребнадзора проверили спортивный центр «Гайва», расположенный в цокольном этаже пятиэтажного жилого дома. Комиссия обнаружила там многочисленные нарушения пожарной безопасности.

- В частности, отделка помещений выполнена из горючих материалов, отсутствуют окна, нет естественного освещения, в душевых не предусмотрена вытяжная вентиляция, - рассказали в краевой прокуратуре.

К тому же выяснилось, что уборка помещений проводится не более трех раз в неделю, работники спортивного клуба не имели профессиональной подготовки, не прошли аттестацию, а также не имели медицинских книжек. А в клубе занимались в том числе и дети.

По итогам проверки прокурор района направил в суд исковое заявление о запрете эксплуатации спортивного центра «Гайва» до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности.

В итоге деятельность спортивного центра была приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По вине женщины-водителя в Перми пострадал 8-летний мальчик
В Перми закрыли пожароопасный спортивный центр
В Прикамье прокуратура проверит сообщения о медбрате, который похвалился, что убил 10 ветеранов, отключая их от ИВЛ
В Перми водитель «Infiniti» сбил 2-летнюю девочку
Пермяка приговорили к штрафу за подделку документов
В Перми начали проверять работу кондукторов
Дмитрий Махонин возглавил правительство Прикамья
Пермское УФАС рассмотрит жалобу участника аукциона по капремонту улицы Крупской
«Машина превратилась в металлолом». В Перми при столкновении иномарки и трактора погибли два человека
Пермяки произвели 100 тысяч операций по транспортной карте
На пожаре в Прикамье пострадал один человек
В Прикамье судебные приставы пополнили бюджет края почти на 5 миллиардов рублей
Филиал «Азот» в 2020 году выделит на экологические проекты 206 миллионов рублей
В Перми пройдет прямая линия по работе УК и ТСЖ
В Перми закрыли опасные для жизни и здоровья хостелы
В Прикамье при столкновении пассажирского автобуса и иномарки погиб человек
В Перми продолжит работу горячая линия по приему детей в первые классы
В Перми семья с ребенком не смогла улететь в отпуск из-за ошибки в документах
Дмитрий Махонин возьмет на контроль уборку снега в Перми
В Прикамье создадут штаб по предупреждению распространения коронавируса
В Прикамье дети катались с горки рядом с железной дорогой