В Перми закрыли пожароопасный спортивный центр

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:57:49+03:00

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Прокуратура Орджоникидзевского района, сотрудники пожарного надзора и специалисты Роспотребнадзора проверили спортивный центр «Гайва», расположенный в цокольном этаже пятиэтажного жилого дома. Комиссия обнаружила там многочисленные нарушения пожарной безопасности.

- В частности, отделка помещений выполнена из горючих материалов, отсутствуют окна, нет естественного освещения, в душевых не предусмотрена вытяжная вентиляция, - рассказали в краевой прокуратуре.

К тому же выяснилось, что уборка помещений проводится не более трех раз в неделю, работники спортивного клуба не имели профессиональной подготовки, не прошли аттестацию, а также не имели медицинских книжек. А в клубе занимались в том числе и дети.

По итогам проверки прокурор района направил в суд исковое заявление о запрете эксплуатации спортивного центра «Гайва» до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности.

В итоге деятельность спортивного центра была приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU