В Перми закрыли пожароопасный спортивный центр
Прокуратура Орджоникидзевского района, сотрудники пожарного надзора и специалисты Роспотребнадзора проверили спортивный центр «Гайва», расположенный в цокольном этаже пятиэтажного жилого дома. Комиссия обнаружила там многочисленные нарушения пожарной безопасности.
- В частности, отделка помещений выполнена из горючих материалов, отсутствуют окна, нет естественного освещения, в душевых не предусмотрена вытяжная вентиляция, - рассказали в краевой прокуратуре.
К тому же выяснилось, что уборка помещений проводится не более трех раз в неделю, работники спортивного клуба не имели профессиональной подготовки, не прошли аттестацию, а также не имели медицинских книжек. А в клубе занимались в том числе и дети.
По итогам проверки прокурор района направил в суд исковое заявление о запрете эксплуатации спортивного центра «Гайва» до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности.
В итоге деятельность спортивного центра была приостановлена.
ИСТОЧНИК KP.RU