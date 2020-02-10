В Прикамье прокуратура проверит сообщения о медбрате, который похвалился, что убил 10 ветеранов, отключая их от ИВЛ

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:08:18+03:00

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«Просто отключаю от ИВЛ и наблюдаю за агонией», - после этой записи на анонимном форуме пользователи соцсетей начали искать автора, который заявил, что он - анестезиолог и получает удовольствие, наблюдая за страданиями людей.

В конце концов, поиски привели в Пермь. В авторстве поста заподозрили 26-летнего медбрата пермской больницы имени Гринберга Сергея К. Он в 2016 году окончил «Пермский базовый медицинский колледж» и уже около двух лет работает в палате интенсивной терапии этого медучреждения.

- Он просто физически не мог сделать то, в чем его подозревают, так как у нас на посту всегда находятся две медсестры и санитарка, - заявили в больнице. – К тому же при отключении ИВЛ аппарат издает громкие звуки.

Тем не менее, в прокуратуре решили проверить сообщения в соцсетях.

- По поручению прокурора Пермского края организована проверка информации, размещенной в сети интернет, о противоправных действиях врача-анестезиолога одного из пермских медучреждений в отношении пациентов, - сообщили в краевой прокуратуре. – По ее результатам будет дана оценка опубликованным в средствах массовой информации сведениям. Если причастность причастность врача к изложенным фактам подтвердится, прокуратура проверит медицинское учреждение, где он работает, на предмет соблюдения врачебным персоналом профессионально-этических норм и требований при приеме медперсонала на работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU