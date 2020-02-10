В Перми водитель «Infiniti» сбил 2-летнюю девочку
Ребенок получил травмы
По факту аварии проводится проверка. Фото: ГИБДД по Перми
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В Дзержинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. В ГИБДД по Перми сообщили, что 7 февраля в 17:44 по улице Хабаровской ехал автомобиль «Infiniti». Около дома №54 47-летний водитель сбил 2-летнюю девочку, которая вместе с мамой переходила дорогу.
Ребенок получил травмы. Девочку осмотрели врачи «скорой помощи» и рекомендовали ей амбулаторное лечение.
По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми при столкновении иномарки и трактора погибли два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU