2020-02-10T15:26:06+03:00
Происшествия

В Перми водитель «Infiniti» сбил 2-летнюю девочку

Ребенок получил травмы
Лилия Абибулаева
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По факту аварии проводится проверка. Фото: ГИБДД по ПермиПо факту аварии проводится проверка. Фото: ГИБДД по Перми
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В Дзержинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. В ГИБДД по Перми сообщили, что 7 февраля в 17:44 по улице Хабаровской ехал автомобиль «Infiniti». Около дома №54 47-летний водитель сбил 2-летнюю девочку, которая вместе с мамой переходила дорогу.

Ребенок получил травмы. Девочку осмотрели врачи «скорой помощи» и рекомендовали ей амбулаторное лечение.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми при столкновении иномарки и трактора погибли два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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