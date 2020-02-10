Пермяка приговорили к штрафу за подделку документов
В Перми Ленинский районный суд рассмотрел дело в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным в подделке документов.
В Ленинском следственном отделе сообщили, что пермяк подделал документы. Мужчина сообщил в правоохранительные органы, что некое общество торговало спиртными напитками в кафе, а также предоставил доверенность якобы от имени директора компании.
Однако то, что документы - подделка быстро определили, но мужчина долгое время не признавал вину. Директор компании также дал показания, что мужчину не знает и доверенности на торговлю алкоголем в кафе не давал.
Только после этого обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд прекратил уголовное дело в отношении него, но приговорил к штрафу в размере 70 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU