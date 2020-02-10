В Перми начали проверять работу кондукторов

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:03:34+03:00

Ревизоры могут отойти от графика проверки и нагрянуть без предупреждения. Фото: Василий Вахрин

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В Перми начала работу контрольно-ревизорная служба «Гортранса». Специалисты будут тщательно следить за работой перевозчиков.

Ревизоры будут проверять состояние техники, а также контролировать оплату проезда: проверять работоспособность валидаторов, факт приема к оплате транспортных карт, банковских карт и льготных проездных документов.

Каждый месяц сотрудники службы будут проверять чистоту в салоне, наличие актуальных объявлений. Также в их обязанности входить контролировать работу кондукторов. К маршрутам, которые участвуют в пилотном проекте, применены жесткие требования. Водителям и кондукторам запрещено курить на рабочем месте или говорить по сотовому телефону. Если заметят нарушение - штраф.

В администрации сообщают, что ревизоры могут отойти от графика проверки и нагрянуть без предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU