2020-02-10T13:11:09+03:00
Общество

Дмитрий Махонин возглавил правительство Прикамья

Указ вступил в силу 8 февраля
Лилия Абибулаева
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Дмитрий Махонин возглавлял УФАС по Пермскому краю. Фото: Правительство Пермского краяДмитрий Махонин возглавлял УФАС по Пермскому краю. Фото: Правительство Пермского края
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В четверг, 6 февраля, Президент Российсой Федерации подписал указ, согласно которому Дмитрий Махонин будет исполнять обязанности губернатора Пермского края. В субботу, 8 февраля, указ вступил в силу.

Напомним, 21 января бывший губернатор региона Максим Решетников был назначен министром экономического развития России. Уезжая в Москву, он подписал указ о назначении исполняющей обязанности председателя правительства Ольги Антипиной. А место губернатора оставалось вакантным больше двух недель.

Дмитрий Махонин возглавлял УФАС по Пермскому краю. На руководящей должности он работа в течение четырех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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