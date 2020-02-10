Дмитрий Махонин возглавил правительство Прикамья
В четверг, 6 февраля, Президент Российсой Федерации подписал указ, согласно которому Дмитрий Махонин будет исполнять обязанности губернатора Пермского края. В субботу, 8 февраля, указ вступил в силу.
Напомним, 21 января бывший губернатор региона Максим Решетников был назначен министром экономического развития России. Уезжая в Москву, он подписал указ о назначении исполняющей обязанности председателя правительства Ольги Антипиной. А место губернатора оставалось вакантным больше двух недель.
Дмитрий Махонин возглавлял УФАС по Пермскому краю. На руководящей должности он работа в течение четырех лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU