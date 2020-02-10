Пермское УФАС рассмотрит жалобу участника аукциона по капремонту улицы Крупской

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:53:45+03:00

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В Перми антимонопольная служба рассмотрит обращение одного из участников аукциона по капитальному ремонту улицы Крупской. Об этом сообщает издание «Business Class».

Администрация подвела итоги конкурса на ремонт двух объектов: улицы Крупской от Лебедева до площади Дружбы, а также самой площади. На ремонт каждого объекта поступило по одной заявке. Победителем дважды оказалась компания ЗАО «Микма».

Начальная цена проекта капитального ремонта площади Дружбы - 47,576 миллионов рублей, а улицы Крупской - 192,281 рублей. УФАС заблокировало эту закупку, так как жалобу в антимонопольную службу подала компания ООО «КС-Строй».

Рассмотрение назначено на вторник, 11 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU