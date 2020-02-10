«Машина превратилась в металлолом». В Перми при столкновении иномарки и трактора погибли два человека

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:49:09+03:00

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В Перми произошла авария, в результате которой погибли два человека. Иномарка столкнулась с трактором-погрузчиком вечером в субботу, 8 февраля.

В ГИБДД по Перми сообщили о том, что, по предварительной информации, по улице Светлогорская ехал автомобиль «Шкода» на 51 километре дороги 25-летний водитель не справился с управлением и наехал на ограждение. В Результате машину выбросило на трактор-погрузчик, который двигался в попутном направлении.

В результате аварии пассажир и водитель иномарки погибли на месте от полученных травм. Машина получила серьезные механические повреждения.

По факту аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU