Пермяки произвели 100 тысяч операций по транспортной карте

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:31:28+03:00

В администрации Перми сообщили, что чаще всего пермяки используют транспортную карту как «электронный кошелек». Фото: администрация Перми

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В Перми за два месяца продали 13 тысяч транспортных карт. Ими расплачиваются 100 тысяч пермяков.

Транспортные карты можно приобрести в магазинах «СемьЯ». Так сделали уже 30 тысяч пермяков. Всего с начала акции обладателями транспортной карты стали 55 тысяч пермяков. По ним совершено почти 100 тысяч операций пополнений на общую сумму 19 164 495,67 рублей. Еще 46 тысяч горожан пользуются льготными проездными документами.

Также в среднем порядка 75 тысяч операций по оплате проезда в будний день совершается банковской картой. Таким образом, уровень оплаты безналичным способом сегодня достигает 32-33%.

В администрации Перми сообщили, что чаще всего пермяки используют транспортную карту как «электронный кошелек».

Транспортную карту можно приобрести в 37 отделениях «Почтобанка» и «Центральных кассах» во всех районах города (их список можно найти на сайте МКУ «Гортранс»), а также в 64 магазинах сети «СемьЯ».

ИСТОЧНИК KP.RU