На пожаре в Прикамье пострадал один человек

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:50:06+03:00

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В Пермском крае произошел пожар, в результате которого пострадал один человек.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 00:19 воскресенье, 9 февраля. Горела квартира в жилом доме на улицы Шмидта в Лысьве. Очевидцы сообщали, что из окон квартиры идет дым.

Пожарные незамедлительно выехали на место. В квартире загорелся диван, закопчены стены и потолок. В момент возгорания на месте находился один человек. Пострадавшего с травмами отправили в больницу.

Площадь пожара составила 1,5 кв.метров. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU