В Прикамье судебные приставы пополнили бюджет края почти на 5 миллиардов рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:33:08+03:00

В 2019 году приставы взыскали на 15% больше долгов

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы Пермского края взыскали более 4 миллиардов 765 миллионов рублей в бюджет края за 2019 год.

В прошедшем году сотрудники ФССП взыскали на 15% больше, чем в 2018. Приставы взыскали более 3 миллиардов 250 миллионов рублей налоговых задолженностей. Еще более на 605 миллионов штрафов и на 129 миллионов иных платежей.

Самая крупная сумма задолженности - 3 миллиона 200 тысяч рублей. В прошедшем году сотрудники ФССП возбудили почти миллион исполнительных производств на сумму более 9 миллиардов 800 миллионов, произвели 1 877 арестов имущества на 244 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU