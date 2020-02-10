2020-02-10T10:13:26+03:00
Общество

В Перми пройдет прямая линия по работе УК и ТСЖ

На вопросы жителей ответят представители прокуратуры
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Прямая линия состоится в среду, 12 февраляПрямая линия состоится в среду, 12 февраляФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми в среду, 12 февраля, пройдет прямая линия по вопросам работы с управляющими компаниями и ТСЖ. На вопросы граждан ответят представители пермской прокуратуры.

Жителям города расскажут, как регулировать отношения с управляющими компаниями и ответят на вопросы, связанные с капитальным ремонтом.

Прямая линия состоится в среду, 12 февраля, с 11:00 до 12:00 в городском call-центре.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми продолжит работу горячая линия по приему детей в первые классы. На вопросы пермяков ответят специалисты департамента образования Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Махонин возглавил правительство Прикамья
Пермское УФАС рассмотрит жалобу участника аукциона по капремонту улицы Крупской
«Машина превратилась в металлолом». В Перми при столкновении иномарки и трактора погибли два человека
Пермяки произвели 100 тысяч операций по транспортной карте
На пожаре в Прикамье пострадал один человек
В Прикамье судебные приставы пополнили бюджет края почти на 5 миллиардов рублей
Филиал «Азот» в 2020 году выделит на экологические проекты 206 миллионов рублей
В Перми пройдет прямая линия по работе УК и ТСЖ
В Перми закрыли опасные для жизни и здоровья хостелы
В Прикамье при столкновении пассажирского автобуса и иномарки погиб человек
В Перми продолжит работу горячая линия по приему детей в первые классы
В Перми семья с ребенком не смогла улететь в отпуск из-за ошибки в документах
Дмитрий Махонин возьмет на контроль уборку снега в Перми
В Прикамье создадут штаб по предупреждению распространения коронавируса
В Прикамье дети катались с горки рядом с железной дорогой