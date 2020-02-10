В Перми пройдет прямая линия по работе УК и ТСЖ

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:13:26+03:00

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В Перми в среду, 12 февраля, пройдет прямая линия по вопросам работы с управляющими компаниями и ТСЖ. На вопросы граждан ответят представители пермской прокуратуры.

Жителям города расскажут, как регулировать отношения с управляющими компаниями и ответят на вопросы, связанные с капитальным ремонтом.

Прямая линия состоится в среду, 12 февраля, с 11:00 до 12:00 в городском call-центре.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми продолжит работу горячая линия по приему детей в первые классы. На вопросы пермяков ответят специалисты департамента образования Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU