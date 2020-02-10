В Перми закрыли опасные для жизни и здоровья хостелы
В Перми судебные приставы закрывают гостиницы, расположенные в подвалах и цокольных этажах домов. Они признаны опасными для жизни и здоровья граждан.
Массовую проверку хостелов начали после ЧП в мини-отеле "Карамель", где из-за прорыва трубы погибли 5 человек.
В ходе массовых проверок хостелов были обнаружены множественные нарушения в работе мини-отелей. В хотелах не соблюдались требования СанПиНа и пожарной безопасности.
Так, приставы приостановили деятельность гостиницы «City» в Свердловском районе и «Амалия» в Индустриальном районе. Приставы опечатали двери и будут следить за сохранностью пломб.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU