В Перми закрыли опасные для жизни и здоровья хостелы

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:59:38+03:00

Приставы опечатали двери и будут следить за сохранностью пломб. Фото: Василий Вахрин

В мини-отелях не соблюдали требования СанПиНа

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В Перми судебные приставы закрывают гостиницы, расположенные в подвалах и цокольных этажах домов. Они признаны опасными для жизни и здоровья граждан.

Массовую проверку хостелов начали после ЧП в мини-отеле "Карамель", где из-за прорыва трубы погибли 5 человек.

В ходе массовых проверок хостелов были обнаружены множественные нарушения в работе мини-отелей. В хотелах не соблюдались требования СанПиНа и пожарной безопасности.

Так, приставы приостановили деятельность гостиницы «City» в Свердловском районе и «Амалия» в Индустриальном районе. Приставы опечатали двери и будут следить за сохранностью пломб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП В ПЕРМСКОЙ ГОСТИНИЦЕ: ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ЗАЖИВО СВАРИЛИСЬ В КИПЯТКЕ»

ИСТОЧНИК KP.RU