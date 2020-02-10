2020-02-10T11:06:46+03:00
Происшествия

В Прикамье при столкновении пассажирского автобуса и иномарки погиб человек

Авария произошла утром 10 февраля
Лилия Абибулаева
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На участке дороги организовано реверсивное движение. . Фото: ГИБДД по Пермскому краюНа участке дороги организовано реверсивное движение. . Фото: ГИБДД по Пермскому краю
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На трассе в Пермском крае произошло смертельное ДТП. Столкнулись автобус с пассажирами и кроссовер.

В ГИБДД по Пермскому краю сообщили о том, что авария произошла в 10:15 в понедельник, 10 февраля. На трассе «Болгары-Юго-Камский - Крылово» столкнулись автомобиль «Судзуки Гран Витара» и автобус. По предварительной информации, внедорожник при развороте с правой обочины не предоставил преимущество автобусу. Транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП погиб водитель внедорожника. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

На месте работают сотрудники ГИБДД. На участке дороги организовано реверсивное движение. Устанавливаются обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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