В Перми продолжит работу горячая линия по приему детей в первые классы
Горячая телефонная линия по вопросам приема детей в первые классы продолжит работу. На вопросы пермяков ответят специалисты департамента образования Перми.
За прошедшие две недели специалисты проконсультировали более 300 пермяков. Жители спрашивали о документах, необходимых для подтверждения льгот на зачисление детей в первые классы. Также пермяки интересовались, как подать документы на свободные места.
Прием детей в первые классы продолжится до 30 июня. Задать вопросы специалистам можно по будням с 9:00 до 18:00 по телефону 2122579.
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ИСТОЧНИК KP.RU