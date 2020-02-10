2020-02-10T09:18:43+03:00
Общество

В Перми продолжит работу горячая линия по приему детей в первые классы

Специалисты департамента образования ответят на вопросы граждан
Лилия Абибулаева
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Прием детей в первые классы продолжится до 30 июняПрием детей в первые классы продолжится до 30 июняФото: архив "КП"
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Горячая телефонная линия по вопросам приема детей в первые классы продолжит работу. На вопросы пермяков ответят специалисты департамента образования Перми.

За прошедшие две недели специалисты проконсультировали более 300 пермяков. Жители спрашивали о документах, необходимых для подтверждения льгот на зачисление детей в первые классы. Также пермяки интересовались, как подать документы на свободные места.

Прием детей в первые классы продолжится до 30 июня. Задать вопросы специалистам можно по будням с 9:00 до 18:00 по телефону 2122579.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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