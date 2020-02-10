В Перми семья с ребенком не смогла улететь в отпуск из-за ошибки в документах

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:49:19+03:00

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Пермяки собрались в отпуск всей семьей. Купили тур и были уже в аэропорту, когда им сказали, что в документах ребенка допущена ошибка, выпустить их за границу не могут.

Истцы вернулись домой, исправили ошибку в документах, купили новые билеты и все-таки улетели в отпуск, потеряв два дня отдыха. Вернувшись в Пермь, они подали в суд. Пермяки просили вернуть стоимость билетов, расходы на бензин и компенсацию морального вреда.

В суде установили, что ошибка была совершена в отделе по вопросам миграции - в паспорте не стояла необходимая печать. Также документы не были заверены подписью сотрудника управления по вопросам миграции.

Суд удовлетворил требования семьи частично. Истцам вернут компенсацию морального вреда и судебные расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU