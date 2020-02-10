10 Февр. 2020 2020-02-10T07:31:03+03:00

Об этом он сообщил в своем Instagram

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Активность в социальных сетях нового губернатора увеличивается. Количество подписчиков уже достигла 4,4 тысяч. До назначения было 800 человек.

В последнем посте Дмитрий Махонин отметил, что ночью в Перми выпало много снега, который, он надеется, будет убран до обеда.

mahonindn Дмитрий Махонин возьмет на контроль уборку снега в Перми

- Ночь была снежная. Интересно, как город будет очищен к обеду... Пока техники на улицах, явно, не достаточно. Будем проверять, - оставил подпись губернатор под фотографией заснеженного Комсомольского проспекта.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о новом врио губернатора Пермского края

ИСТОЧНИК KP.RU