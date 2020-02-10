В Прикамье создадут штаб по предупреждению распространения коронавируса

10 Февр. 2020 2020-02-10T06:58:01+03:00

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На заседании Правительства Пермского края решили о расширении полномочий оперативного штаба по предупреждению инфекции. Так, в состав штаба войдут сотрудники МЧС и МВД.

Задача специалистов - следить за состояние пермяков, прибывших из Китая, а также распространять необходимую информацию о профилактике вируса.

На данный момент несколько человек вернулись из Китая. Сейчас все находятся под наблюдением врачей. Наблюдение длится в течение 14 дней - инкубационный период. Специалисты предупреждают, что если по возвращению из Китая вы заметили симптомы ОРВИ, не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу.

Пермяки, прибывшие из КНР без симптомов ОРВИ в течение 14-ти дней после прибытия могут обратиться к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

ИСТОЧНИК KP.RU