В Прикамье создадут штаб по предупреждению распространения коронавируса
На заседании Правительства Пермского края решили о расширении полномочий оперативного штаба по предупреждению инфекции. Так, в состав штаба войдут сотрудники МЧС и МВД.
Задача специалистов - следить за состояние пермяков, прибывших из Китая, а также распространять необходимую информацию о профилактике вируса.
На данный момент несколько человек вернулись из Китая. Сейчас все находятся под наблюдением врачей. Наблюдение длится в течение 14 дней - инкубационный период. Специалисты предупреждают, что если по возвращению из Китая вы заметили симптомы ОРВИ, не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу.
Пермяки, прибывшие из КНР без симптомов ОРВИ в течение 14-ти дней после прибытия могут обратиться к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
ИСТОЧНИК KP.RU