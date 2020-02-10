В Прикамье дети катались с горки рядом с железной дорогой
В транспортную полицию Пермского края поступило сообщение о том, что на перегоне станций «Чусовская-Антабары» четверо школьников катаются с горки рядом со снежной насыпью.
5 февраля ребят заметил машинист проезжающего поезда. На место приехали сотрудники полиции. Оказалось, что ребята учатся в одной школе и после уроков решили покататься с импровизированных горок. Снежная горка не только находилась вблизи железной дороги, но и спускалась к проезжей части.
С мальчиками провели профилактические беседы. В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU