2020-02-10T06:24:14+03:00
Происшествия

Стали известны подробности крупного пожара в Перми

Очевидцы выкладывали фото и видео пожара
Лилия Абибулаева
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Сейчас на месте работают специалистыСейчас на месте работают специалистыФото: Василий Вахрин
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В Перми 9 февраля в микрорайоне Вышка II произошел пожар. Очевидцы выкладывали в социальные сети видео и фото, на которых видно огромные столбы пламени и черного дыма.

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали подробности ЧП.

Вызов поступил в 19:56. На место выехали 17 человек личного состава и 7 единиц техники. Когда спасатели прибыли на место, горел жилой дом с баней и гаражом. Площадь пожара составила 30кв. метров.

На пожаре никто не пострадал. Сейчас на месте работают специалисты. Причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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