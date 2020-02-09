Крупный пожар тушат в Перми в микрорайоне Вышка II

9 Февр. 2020 2020-02-09T19:17:06+03:00

Кадры с места пожара: скрин с видео, опубликованного в группе ВКонтакте "ЧП ДТП Пермь"

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Вечером в воскресенье, 9 февраля в пермских соцсетях появилось много постов и видеороликов о пожаре в микрорайоне Вышка II.

На кадрах видно, что на фоне темного неба вверх взмывает столб сильного огня и дыма.

- Загорелся частный дом на улице Фурманова, - сообщили «Комсомольской правде» - Пермь в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – В настоящий момент идет тушение пожара. Известно, что ни погибших, ни пострадавших нет. Причины пожара будут выясняться после полной ликвидации огня.

ИСТОЧНИК KP.RU