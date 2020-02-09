Пермская пара стала лучшей на первенстве России по фигурному катанию

9 Февр. 2020 2020-02-09T18:21:18+03:00

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Пермская пара фигуристов Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов вновь дали повод заговорить о себе. На этот раз они получили «золото» на первенстве России по фигурному катанию в Саранске среди спортивных пар.

Совсем недавно они стали победителями юношеских Олимпийских игр 2020 года, а незадолго до этого показали лучший результат на финале юниорского Гран-При сезона-2019/2020 .

- Тренируются спортсмены под руководством Павла Слюсаренко и Валентины Тюковой, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

«Комсомолка» писала, что парой Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали совершенно случайно. Дмитрий родом из Кирова, изначально он ехал тренироваться в Пермь к другой девушке, но у них не сложилось. А в паре с Аполлинарией все пошло хорошо и теперь воспитанники пермской школы фигурного катания не перестают одерживать победы.

Бронзовые медали на соревнованиях завоевала еще одна пара из Перми - Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Их тренирует Алексей Меньшиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU