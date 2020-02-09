2020-02-09T17:57:50+03:00
Происшествия

«Ушел на работу, но бесследно исчез». В Прикамье разыскивают 35-летнего мужчину

О судьбе которого ничего не известно почти неделю
Алена ОВЧИННИКОВА
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Ориентировку на пропавшего мужчину опубликовали волонтеры поискового отряда им. Ирины БухановойОриентировку на пропавшего мужчину опубликовали волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой
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- Просьба ко всем, кто знает о судьбе пропавшего Алексея Анатольевича Васильева из поселка Куеда, сообщить в полицию или волонтерам, которые занимаются его поисками, - сообщили в соцсетях волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой.

35-летний мужчина пропал 3 февраля, когда вышел из дома по адресу поселок Куеда, улица Толстого, 30. Он направлялся на работу, однако ни на рабочем месте, ни дома он больше не появился.

Приметы: на вид 33-38 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения. Глаза карие, волосы темно-русые.

Был одет: куртка темно-синяя, коричневые джинсы и кроссовки, коричневая шапка с помпоном.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефонам полиции 102 или (342) 204-49-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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