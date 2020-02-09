«Ушел на работу, но бесследно исчез». В Прикамье разыскивают 35-летнего мужчину
- Просьба ко всем, кто знает о судьбе пропавшего Алексея Анатольевича Васильева из поселка Куеда, сообщить в полицию или волонтерам, которые занимаются его поисками, - сообщили в соцсетях волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой.
35-летний мужчина пропал 3 февраля, когда вышел из дома по адресу поселок Куеда, улица Толстого, 30. Он направлялся на работу, однако ни на рабочем месте, ни дома он больше не появился.
Приметы: на вид 33-38 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения. Глаза карие, волосы темно-русые.
Был одет: куртка темно-синяя, коричневые джинсы и кроссовки, коричневая шапка с помпоном.
Всех, кому что-либо известно о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефонам полиции 102 или (342) 204-49-04.
ИСТОЧНИК KP.RU