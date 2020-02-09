2020-02-09T16:57:42+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП на Красавинском мосту Перми: легковушка столкнулась с трактором, два человека погибли

Один до приезда «скорой помощи», второй скончался в больнице
Алена ОВЧИННИКОВА
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Легковушка двигалась по Красавинскому мосту на большой скорости.Легковушка двигалась по Красавинскому мосту на большой скорости.Фото: Василий Вахрин
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Смертельная авария произошла на Красавинском мосту в Перми 8 февраля. В половину восьмого вечера столкнулись трактор и легковушка.

- По предварительной информации 26-летний водитель Skoda Octavia, двигаясь на большой скорости, не справился с управлением и въехал в трактор, - сообщил «Комсомольской правде»-Пермь» источник в правоохранительных органах. – Когда на место приехали сотрудники ГИБДД, водитель и его пассажир были заблокированы в покореженной иномарке. Пассажир подавал признаки жизни, а не пристегнутый ремнем безопасности водитель - нет.

С помощью специального аварийно-спасательного инструмента спасатели извлекли 25-летнего пострадавшего из автомобиля и в тяжелом состоянии передали врачам «скорой помощи». Мужчину госпитализировали в больницу, но вскоре он скончался.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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