Упавший с пятиэтажки снег и лед травмировал мужчину в Перми

9 Февр. 2020 2020-02-09T16:31:02+03:00

Снег упал на пермяка, когда рано утром он проходил возле пятиэтажки на шоссе Космонавтов. Фото: Василий Вахрин

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В Перми появляются пострадавшие от падающего с городских крыш снега и сосулек. Так в субботу, 8 февраля, в Индустриальном районе города от упавшего с высоты спрессованного снега пострадал молодой мужчина.

- Ранним утром около семи утра в субботу 29-летний пермяк проходил под окнами пятиэтажки на шоссе Космонавтов, - рассказал «Комсомольской правде» - Пермь» источник в правоохранительных органах. – С высоты на него упала глыба спрессованного снега. Удар был такой силы, что мужчина получил травму, но остался жив. Его госпитализировали в городскую клиническую больницу им. Тверье.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка: выясняется, откуда упал снег: с крыши или с одного из балконов, ответственность за которые несут сами жильцы. После окончания проверки, в ходе которой выяснится, какой вред здоровью пострадавшего был нанесен, будет принято законное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU