В ДТП на трассе Пермь-Краснокамск пассажирка получила травму головы

9 Февр. 2020 2020-02-09T16:14:02+03:00

60-летняя женщина находилась в иномарке, водитель которой стал виновником столкновения

Изменить размер текста: A A

8 февраля на трассе Пермь-Краснокамск произошло ДТП, в котором пострадала 60-летняя женщина. Она получила травму головы.

- Авария произошла в 13. 40, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - 66-летний водитель Renault Sandero при перестроении не уступил дорогу движущемуся в попутном направлении автомобилю Chery и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся в салоне Renault Sandero.

С травмами головы пострадавшую пассажирку доставили в больницу. Врачи осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение. Известно, что водитель, по вине которого произошла авария, был трезв. По факту столкновения проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о ДТП, в котором мужчину зажало между двумя грузовиками. Он получил травмы груди и живота.

ИСТОЧНИК KP.RU