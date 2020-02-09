2020-02-09T16:14:02+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе Пермь-Краснокамск пассажирка получила травму головы

60-летняя женщина находилась в иномарке, водитель которой стал виновником столкновения
Алена ОВЧИННИКОВА
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Пострадавшую госпитализировали в больницу.Пострадавшую госпитализировали в больницу.Фото: Василий Вахрин
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8 февраля на трассе Пермь-Краснокамск произошло ДТП, в котором пострадала 60-летняя женщина. Она получила травму головы.

- Авария произошла в 13. 40, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - 66-летний водитель Renault Sandero при перестроении не уступил дорогу движущемуся в попутном направлении автомобилю Chery и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся в салоне Renault Sandero.

С травмами головы пострадавшую пассажирку доставили в больницу. Врачи осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение. Известно, что водитель, по вине которого произошла авария, был трезв. По факту столкновения проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о ДТП, в котором мужчину зажало между двумя грузовиками. Он получил травмы груди и живота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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