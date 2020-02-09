2020-02-09T15:07:42+03:00
Происшествия

В Перми дети устроили горку на льду реки Камы

В ситуации разбиралась полиция
Алена ОВЧИННИКОВА
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Скатываясь с горки, дети попадали на лед реки Камы.Скатываясь с горки, дети попадали на лед реки Камы.Фото: Василий Вахрин
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В субботу, 8 февраля днем в Кировском районе Перми чуть не случилось ЧП с детьми, гуляющими без присмотра взрослых. Пятерых детишек на льду реки Камы заметили очевидцы и сразу же позвонили, и сообщили об этом по телефону 112.

- Вызов в единую диспетчерскую службу поступил 17.03, - сообщил «Комсомольской правде» -Пермь» источник в правоохранительных органах. – Заявитель сообщил, что дети катались с горки около профилактория «Родник» на улице Кировоградской, 110.

Скат несанкционированной горки проходил по льду Камы, поэтому в любой момент могло произойти ЧП.

Прибывшие на место сотрудники полиции детей на льду не обнаружили. Известно, что с ними ничего опасного не произошло, так как лед на реке не имел трещин и разломов. Место огородили специальной сигнальной лентой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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