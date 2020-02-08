2020-02-08T14:47:19+03:00
Звезды

В театре «У Моста» рассказали, когда откроется 4-й Международный фестиваль МакДонаха

Уже стали известны первые участники
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Сцена из спектакля. Фото: Вадим Балакин.Сцена из спектакля. Фото: Вадим Балакин.
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- С 1 по 7 октября в Перми пройдет уже 4-й Международный фестиваль МакДонаха, - рассказал основатель театра «У Моста» Сергей Федотов. – Уже точно в нем примут участие театры из Испании и Ирландии. Сейчас мы смотрим, какие российские театры могли бы стать участниками фестиваля.

Одним из российских участников точно будет Ирбитский драматический театр имени А.Н. Островского. В январе там Сергей Федотов поставил одну из МакДонаховских пьес – «Красавица из Линэна» (16+). А в нынешние выходные увидеть этот спектакль с ирбитскими актерами смогут и пермские зрители. Причем, постановки варьируются – в одних играют только актеры из Ирбита, в других половину ролей исполняют пермяки.

Ирбитская «Красавица из Линэна» будет показана в Перми и в октябре, в рамках фестиваля.Так что можно будет сравнить двух "красоток".

ИСТОЧНИК KP.RU

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В театре «У Моста» рассказали, когда откроется 4-й Международный фестиваль МакДонаха
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