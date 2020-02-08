«Завязали трубу тряпкой и уехали». В пермском магазине прорвало трубопровод с горячей водой

8 Февр. 2020 2020-02-08T10:28:26+03:00

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В социальном магазине «Семейный», находящемся в цокольном этаже здания на улице Мира в Перми, прорвало трубу с горячей водой. Порыв произошел в подсобном помещении магазина. Кипяток протек на пол.

После трагедии в мини-отеле «Карамель» подобные ситуации вызывают обоснованные опасения у пермяков. Но, как рассказали жители дома, на место аварии приезжали специалисты управляющей компании, осмотрели прорвавшуюся трубу, но, сказав, что у них нет хомутов, завязали трубу тряпкой и уехали.

В самом магазине ситуацию комментировать отказались.

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ИСТОЧНИК KP.RU